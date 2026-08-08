പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദീനി അന്തരിച്ചുtext_fields
കോഴിക്കോട്: പ്രമുഖ ഇസ്ലാമികപണ്ഡിതനും കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനുമായ എ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദീനി (83) നിര്യാതനായി. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് (ശനി) വൈകുന്നേരം 4.15 ന് ഫാറൂഖ് കോളജ് കാമ്പസ് മസ്ജിദിൽ.
കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡൻ്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കേരള ഹിലാൽ കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖ്യ ഭാരവാഹിയായിരുന്നു. 1943ൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചാലിശ്ശേരിയിൽ ജനനം.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പള്ളിദർസ് പഠനത്തിനും ശേഷം ഫാറൂഖ് റൗദത്തുൽ ഉലൂം അറബിക്കോളജ്, മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി. ഭാര്യ : സുഹറ ടീച്ചർ. മക്കൾ : അബ്ദു റഊഫ് , സാജിത, അബ്ദു റഹീം, ആനിസ. മരുമക്കൾ : അബ്ദുൽ അഹദ് മദനി, കെ. ഫൈസൽ, ജസീന റഊഫ്, ജസീന റഹീം.
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