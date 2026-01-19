Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 11:00 PM IST

    ഇസ്‍ലാം ഒരുസംഘടനക്കും ഭീഷണിയല്ല -പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ

    ഇസ്‍ലാം ഒരുസംഘടനക്കും ഭീഷണിയല്ല -പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ
    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    പേ​രാ​മ്പ്ര (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): ഇ​സ്‍ലാം ഒ​രു​സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യ​ല്ലെ​ന്നും ആ​ശ​യും ശാ​ന്തി​യു​മാ​ണെ​ന്നും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന-​അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വെ​റു​പ്പി​ന്റെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​ത് പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ന​ദ്‌​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പാ​ള​യം ഇ​മാം ഡോ. ​വി.​പി. ഷു​ഹൈ​ബ്, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​ടി.​പി. സാ​ജി​ത, മു​ഫ്തി അ​മീ​ന്‍ മാ​ഹി, ഫൈ​സ​ൽ പൈ​ങ്ങോ​ട്ടാ​യി, സ​ഈ​ദ് എ​ല​ങ്ക​മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഡ്വ. മു​ബ​ഷി​ർ അ​സ്ഹ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹൃ​ദ​യ വ​സ​ന്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Jamaate IslamiP Mujeeb Rahman
    News Summary - Islam is not a threat to any organization - P Mujeeb Rahman
