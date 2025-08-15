Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:39 AM IST

    സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ; 11സർവകലാശാലകളിലും വി.സി നിയമന​ വാതിൽ തുറക്കുമോ ​?

    സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ; 11സർവകലാശാലകളിലും വി.സി നിയമന​ വാതിൽ തുറക്കുമോ ​?
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നേ​രി​ട്ട്​ സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ 11 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി.​സി നി​യ​മ​നം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ. കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി.​സി നി​യ​മ​ന ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ര​ണ്ടി​ട​ത്തും സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ഗ​വ​ർ​ണ​റും നാ​ല്​ പേ​രു​ക​ൾ വീ​തം സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ലെ വി.​സി നി​യ​മ​ന ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ത​ന്നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​നം ന​ട​ന്നേ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, കേ​ര​ള, എം.​ജി, ക​ണ്ണൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും സ്ഥി​രം വി.​സി​മാ​രി​ല്ലാ​താ​യി​ട്ട്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ സ്ഥി​രം വി.​സി​യു​ള്ള​ത്. ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ കൂ​ടി ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പു​ന​ർ​നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ 14 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ 13 ഇ​ട​ത്തും സ്ഥി​രം വി.​സി​യി​ല്ല.

    കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​രം വി.​സി​യി​ല്ലാ​താ​യി​ട്ട്​ അ​ടു​ത്ത ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 24ന് ​മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​മാ​കും. എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വി.​സി​യി​ല്ലാ​താ​യി​ട്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 11ന് ​ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​മാ​കും. കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​മാ​കും. ഫി​ഷ​റീ​സ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടേ​മു​ക്കാ​ൽ വ​ർ​ഷ​വും മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​വും കു​സാ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​വും കാ​ല​ടി, വെ​റ്റ​റി​ന​റി, ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി​ സ്ഥി​രം വി.​സി​യി​ല്ല.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ 2022 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 21 മു​ത​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ 2024 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 24 മു​ത​ലും സ്ഥി​രം വി.​സി​യി​ല്ല. ഈ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്‍റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റും സ​ർ​ക്കാ​റും എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യും വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും പ്ര​തി​രോ​ധ വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ രൂ​പം​ന​ൽ​കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഗ്രാ​ന്‍റ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​ധി​കാ​ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​ണ്​ അ​ധി​കാ​രി​യാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ പി​ടി​മു​റു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:search committeVC ControversySupreme Court
    News Summary - Is there any chances to VC appointment in universities
