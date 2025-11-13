Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Nov 2025 6:45 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 6:45 PM IST

    സംസ്കൃത വിഭാഗം പുലയന്​ കയറാനാകാത്ത അഗ്രഹാരമാണോ -സണ്ണി എം. കപിക്കാട്

    ‘എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത്‍?’
    സംസ്കൃത വിഭാഗം പുലയന്​ കയറാനാകാത്ത അഗ്രഹാരമാണോ -സണ്ണി എം. കപിക്കാട്
    തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലയിലെ സംസ്കൃത വിഭാഗം പുലയനും പറയനും മുക്കുവനുമൊന്നും കയറാനാകാത്ത അഗ്രഹാരമാണോയെന്ന്​ ​ദലിത്​ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സണ്ണി എം. കപിക്കാട്​. അഗ്രഹാരത്തിൽനിന്ന് വരുന്ന കഴുതകളെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല. പൗരന്മാരെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് -അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    പശുവിന്​ താരാട്ട് പാടുന്നവർ ഒരിക്കലും ദലിത്​ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക്​ നീതി തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ‘നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പഠിച്ച്​ സംസ്​കൃതത്തെ മലിനമാക്കരുതെന്നാണ്​’ വിപിൻ എന്ന ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയോട്​ സംസ്കൃത വിഭാഗം ഡീൻ പറഞ്ഞത്​. അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഒരു അതിരുണ്ട്. അ​ട്രോസിറ്റി ആക്ട്​ പ്രകാരം നടപടിയെടുത്താൽ ഡീൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത്.

    അധിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ ചോദിക്കുമ്പോൾ വി.സി ചൂടാവുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയുമാണ്​. ഇവരൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. വിപിന്​ നേരെയുണ്ടായ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന്​ പ്രതിഷേധമുയർന്നത്​ സന്തോഷകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Kerala University, Sunny M Kapicadu
    News Summary - Is the Sanskrit department unreachable for Pulaya asks Sunny M Kapicadu
