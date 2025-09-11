Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകു​ടി​വെ​ള്ള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 6:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 6:21 AM IST

    കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്കോ?

    text_fields
    bookmark_border
    • സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി ഭൂ​ജ​ല ബോ​ർ​ഡ്
    • കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ചി​റ്റൂ​ർ, മ​ല​മ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​തി അ​തി​ഗു​രു​ത​രം
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മ​ല​പ്പു​റം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ടു​ത്ത കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ഭൂ​ജ​ല വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്നു ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഗു​രു​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 29 ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ അ​ർ​ധ​ഗു​രു​ത​ര (Semi critical) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ഭൂ​ജ​ല ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ കേ​ര​ള റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘ഡൈ​നാ​മി​ക് ഗ്രൗ​ണ്ട് വാ​ട്ട​ർ റി​സോ​ഴ്സ​സ് ഓ​ഫ് കേ​ര​ള, 2024’ എ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    അ​ർ​ധ​ഗു​രു​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള 29ൽ ​എ​ട്ടു ​േബ്ലാ​ക്കു​ക​ളും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​കെ​യു​ള്ള 152 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ചി​റ്റൂ​ർ, മ​ല​മ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളും കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ബ്ലോ​ക്കു​മാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ‘ഗു​രു​ത​രം’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള, നി​ല​വി​ൽ അ​ർ​ധ​ഗു​രു​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​ല ​േബ്ലാ​ക്കു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ള​രെ വേ​ഗം ഗു​രു​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​ധ​ഗു​രു​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ചി​ല ​േബ്ലാ​ക്കു​ക​ൾ ത​​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​താ​യും പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:water crisisdrinking waterGroundwater DepartmentKerala
    Similar News
    Next Story
    X