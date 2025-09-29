Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.എസ് കേസ്: രണ്ട് പ്രതികള്‍ക്ക് എട്ടുവര്‍ഷം കഠിന തടവ്

    ഐ.എസ് കേസ്: രണ്ട് പ്രതികള്‍ക്ക് എട്ടുവര്‍ഷം കഠിന തടവ്
    ഷെ​യ്ഖ് ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്‍

    കൊ​ച്ചി: 2019ല്‍ ​എ​ന്‍.​ഐ.​എ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ഐ.​എ​സ് കേ​സി​ല്‍ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ട്ടു​വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വ്. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്‍, ഷെ​യ്ഖ് ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക എ​ന്‍.​ഐ.​എ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​​സി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​വ​ർ 2013 മു​ത​ല്‍ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണം. 2019ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ എ​ന്‍.​ഐ.​എ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    2018ലെ ​ഈ​സ്റ്റ​ര്‍ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം വീ​തം ശി​ക്ഷ. ശി​ക്ഷ ഒ​രു​മി​ച്ച​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ മ​തി. ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വ് ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ചെ​യ്യും.

    TAGS:is caseimprisonmentNIA.
    News Summary - IS case: Two accused get eight years rigorous imprisonment
