Madhyamam
    1 Dec 2025 10:48 PM IST
    1 Dec 2025 10:48 PM IST

    15,000 രൂപ കൈക്കൂലി; ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയർ പിടിയിൽ

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​രാ​റു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് 15,000 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ (ന​മ്പ​ർ-​വ​ൺ) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ വി​ജി​ല​ൻ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. അ​ങ്ക​മാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി.​എം. വി​ൽ​സ​നെ അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ലെ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘം കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    അ​ങ്ക​മാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. ക​രാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സി-​ക്ലാ​സ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡി​വി​ഷ​ന്‍റെ അ​ങ്ക​മാ​ലി ഓ​ഫി​സി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ വി​ൽ​സ​നെ നേ​രി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി 15,000 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രേ. തു​ക തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഓ​ഫി​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ളം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.35ഓ​ടെ അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ലെ ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ൽ​സ​ൺ 15,000 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ കോ​ട്ട​യം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

