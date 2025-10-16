Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:52 PM IST

    നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്: കോടികളുമായി മുങ്ങിയ പ്രധാന പ്രതി പിടിയിൽ

    നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്: കോടികളുമായി മുങ്ങിയ പ്രധാന പ്രതി പിടിയിൽ
    ജോ​ഹ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജി ജെ​യിം​സ്

    എ​ട​ക്ക​ര (മ​ല​പ്പു​റം): നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് കോ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ങ്ങി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ എ​ട​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. നെ​ടും​പ​റ​മ്പി​ല്‍ നി​ധി ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ കൊ​ച്ചി നെ​ട്ടൂ​ര്‍ പ​ന​ങ്ങാ​ട് ഐ.​എ​ന്‍.​ടി.​യു.​സി ജ​ങ്ഷ​ന്‍ ജോ​ഹ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജി ജെ​യിം​സി​നെ​യാ​ണ് (39) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്ത് കോ​ടി​ക​ള്‍ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തി​യി​ട്ടും പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​തെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മും​ബൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ഹാ​ന്‍ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് നെ​ട്ടൂ​രി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ട​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത പ​ത്ത് കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം മൂ​ന്നു കോ​ടി​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Investment fraudArrest
    News Summary - Investment fraud of crores: Main accused arrested
