Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകാൻസർ മരുന്ന് മാറി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:49 PM IST

    കാൻസർ മരുന്ന് മാറി നൽകി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

    text_fields
    bookmark_border
    കാൻസർ മരുന്ന് മാറി നൽകി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: റീ​ജ്യ​ണ​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റി​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ച്ച കാ​ൻ​സ​റി​നു ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ശ്വാ​സ​കോ​ശ കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള കീ​മോ​തെ​റാ​പ്പി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ മാ​റി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ​കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    സം​സ്ഥാ​ന ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ​ക്കാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ആ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് വീ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ന്റ് കോ​സ്മ​റ്റി​ക്സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ക​മ്മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    മ​രു​ന്ന് മാ​റി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​സി.​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ന​വം​ബ​ർ ആ​റി ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​റു​ടെ​യും ആ​ർ.​സി.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​യി വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ധ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cancer medicineRCC
    News Summary - Investigation ordered into alleged misuse of cancer medicine
    Similar News
    Next Story
    X