    date_range 25 March 2026 10:24 PM IST
    date_range 25 March 2026 10:24 PM IST

    മെഡിക്ക​ൽ കോളജിലെ രോഗികളുടെ മരണത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണം -മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് മ​ൾ​ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്കി​ലെ സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ഐ.​സി.​യു​വി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഐ.​സി.​യു​വി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ അ​ഞ്ച്​ രോ​ഗി​ക​ൾ മ​രി​ച്ച​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​കു​റി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​യു​വി​ൽ​നി​ന്ന് രോ​ഗി​ക​ളെ യ​ഥാ​സ​മ​യം മാ​റ്റാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, അ​ഞ്ച് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം, പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ ആ​ഴ്ച​ക്ക​കം ക​മീ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സം​ഭ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും ഡി.​എം.​ഇ​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി മേ​യ് എ​ട്ടി​ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:Human Rights CommissionThiruvananthapuram Medical CollegeKerala News
    News Summary - investigation needed into deaths of patients at medical college - Human Rights Commission
