മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ തലയില്‍ പായസം വീണ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം; ഡി.വൈ.എസ്.പി റാങ്കില്‍ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാവും അന്വേഷണ ചുമതല

മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ തലയില് പായസം വീണ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം; ഡി.വൈ.എസ്.പി റാങ്കില് കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാവും അന്വേഷണ ചുമതലtext_fields
കൊല്ലം: മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ തലയില് ചൂട് പായസം വീണ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രിയദർശിനി സൗജന്യയാത്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന യാത്രയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ തലയിൽ ചൂട് പായസം വീണത്. കൊല്ലം കെ.എസ്.ആ.ര്ടി.സി ഡിപ്പോയില്വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. അവിടെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പായസ വിതരണം നടന്നിരുന്നു.
ഡി.വൈ.എസ്.പി റാങ്കില് കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാവും സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം റെയിഞ്ച് ഡി.ഐ.ജിക്കാണ് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്. സംഭവത്തില് പൊലീസിന് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായെന്നും പരാതിയുണ്ട്.
പായസം വീണതില് അസ്വാഭാവികത ഒന്നുമില്ലെന്നും തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ബസില്വെച്ച് പായസം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെ കൈ തട്ടി മന്ത്രിയുടെ തലയില് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടന്നുതന്നെ വൈറലായിരുന്നു.
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