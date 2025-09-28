Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 28 Sept 2025 7:10 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 7:10 AM IST

    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ; അനധികൃത ഇടപാടുകാരിലേക്ക് നീളുന്ന വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന്

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ റാ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ
    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ നും​ഖോ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​സ്റ്റം​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ റാ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. 15 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി ഡ​ൽ​ഹി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സം​ഘം ഭൂ​ട്ടാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    കൊ​ച്ചി കു​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി മാ​ഹി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി​യെ ക​സ്റ്റം​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. താ​നും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും എ​ൻ.​ഒ.​സി​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റി​യ ആ​ധാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ർ വ്യാ​ജ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​റി​യാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫേ​സ്ബു​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ലേ​സ് വ​ഴി​യാ​ണ് വാ​ഹ​നം ക​ണ്ട​ത്. ത​ന്‍റെ കു​റെ പ​ണം അ​വി​ടെ പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ക​സ്റ്റം​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ര്‍.​സി ബു​ക്കി​ൽ വാ​ഹ​നം ക​റു​ത്ത നി​റ​മാ​ണ്. നി​റം മാ​റ്റാ​ൻ താ​ൻ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ഹ​നം ത​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ പി​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. വാ​ഹ​നം ത​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​സ്റ്റം​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​ഹി​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക​സ്റ്റം​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 24 ല​ക്ഷം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് മാ​ഹി​ൻ ലാ​ൻ​ഡ്ക്രൂ​സ​ർ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​യാ​ളെ വീ​ണ്ടും വി​ളി​പ്പി​ക്കും.

    TAGS:investigationcustomsKeralaOperation Numkhor
