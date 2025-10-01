Begin typing your search above and press return to search.
    എൻ.എസ്​.എസിൽ ആഭ്യന്തരപ്രശ്നം രൂക്ഷം; ഭിന്നത മറനീക്കി തെരുവിലേക്കും

    വ്യക്​തിപരമായ നേട്ടത്തിനാണ്​ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാടെടുത്തതെന്ന്​ ആരോപണം
    NSS Flag
    എൻ.എസ്.എസ് പതാക

    കോ​ട്ട​യം: ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തി​നെ ചൊ​ല്ലി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ലു​യ​ർ​ന്ന ത​ർ​ക്കം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി തെ​രു​വി​ലേ​ക്കും. ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ​നാ​യ​രെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും പ്ര​തി​കൂ​ലി​ച്ചും സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ക​ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    സു​കു​മാ​ര​ൻ​നാ​യ​രെ ‘ച​തി​യ​നാ​യി’ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പോ​സ്റ്റ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്ക​ട്ടെ അ​ത്​ നേ​രി​ട്ടോ​ളാം എ​ന്ന ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി എ​റ്റെ​ടു​ത്ത മ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​യോ​ഗം ന​ട​ന്ന പ​ല എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ക​ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ​മ​ദൂ​ര​നി​ല​പാ​ടി​നെ ബ​ലി കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​ പ​ല അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്​ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. അ​വ​രി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത്​ തി​രു​ത്താ​തെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും പ​ല അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പി​ച്ചു. വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ചി​ല അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ സു​കു​മാ​ര​ൻ​നാ​യ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ ധീ​ര​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ശ്വാ​സ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ നാ​മ​ജ​പ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന്​ നി​ര​വ​ധി സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ത്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തെ​ങ്കി​ൽ യോ​ജി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ബി.​ജെ.​പി അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    സുകുമാരൻനായരെ കണ്ട്​ തിരുവഞ്ചൂർ; അനുനയം തുടർന്ന്​ കോൺഗ്രസ്​

    കോ​ട്ട​യം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​മാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി അ​ച്ച​ട​ക്ക സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്‌​ച ന​ട​ത്തി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തു​ട​രു​ന്ന അ​നു​ന​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. പെ​രു​ന്ന​യി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ്​ കോ​ട്ട​യം എം.​എ​ൽ.​എ കൂ​ടി​യാ​യ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​രി​ന്‍റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി.​ജെ. കു​ര്യ​ൻ, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ വി​ശ​ദാം​ശം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ല​പാ​ടി​നെ ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​നു​ന​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ത​ന്‍റെ നീ​ര​സം അ​റി​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. വി​ശ്വാ​സ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും ത​മ്മി​ൽ യാ​തൊ​രു അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​മി​ല്ലെ​ന്നും വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച് അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്തി​നെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി ഒ​രു മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്റെ അ​നു​ഭ​വം. സ്വ​ന്തം നി​ല​പാ​ടി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ ​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

