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    വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയ വിലക്ക്​; കരട്​ ചോർന്നതിൽ അന്വേഷണം

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    kerala university
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്ട്രീ​യം വി​ല​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ര​ട്​ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ തീ​രു​മാ​നം.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​തും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തു​മാ​യ ക​ര​ട്​ രേ​ഖ എ​​ങ്ങ​നെ പു​റ​ത്തു​പോ​യെ​ന്ന​ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന്​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​മ്പ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വി​ല​ക്കാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​സ്തു​താ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗം അ​ജ​യ് ജോ​വ​ൽ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സെ​ന​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സെ​ന​റ്റം​ഗം എ​സ്‌. ശി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ജ​യ് ജോ​വ​ൽ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

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    News Summary - Internal probe into leak of Kerala University draft guidelines
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