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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 11:46 AM IST

    'ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി വേദികളിൽ'; കെ.എസ്.യു-മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കെ.സി. വേണു​ഗോപാൽ

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    ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി വേദികളിൽ; കെ.എസ്.യു-മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കെ.സി. വേണു​ഗോപാൽ
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    കെ.സി. വേണു​ഗോപാൽ

    കോട്ടയം: കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകരും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള സമീപകാല തർക്കങ്ങളിൽ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ രംഗത്ത്. കോട്ടയത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കെ.എസ്‌.യു പ്രവർത്തകർക്ക് സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും പാർട്ടി വേദികളിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    ജനങ്ങളാകെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ നടപടികളും അനാവശ്യമായ അലോസരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറാൻ പാടില്ല. ഉയർന്നുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകും. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ ഇതിനായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതുവേദികളിൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പ്രശ്നം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.

    സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നണിയിലും ഭരണത്തിലും നേരിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പുകയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ പ്രതികരണം എന്നത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കെ.എസ്‌.യുവിന്റെ വികാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാതെ തന്നെ, സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങരുതെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടി ഉന്നതാധികാര സമിതികൾ ഇടപെട്ട് ഈ വിഷയം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.


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    TAGS:KSUAICCkeralamVD SatheesanCongressK.C. Venugopal
    News Summary - 'Internal issues should be raised first at party forums'; K.C. Venugopal responds to KSU-Chief Minister dispute
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