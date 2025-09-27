Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:23 PM IST

    45 ബാർ ഹോട്ടലുകളില്‍ പരിശോധന; ക​​​ണ്ടെത്തിയത് 127 കോ​ടി​യു​ടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ്​

    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 45 ബാ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​കാ​രം 127.46 കോ​ടി​യു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വ് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പും 12 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​കു​തി​വെ​ട്ടി​പ്പും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 29 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി. മാ​സം​തോ​റു​മു​ള്ള റി​ട്ടേ​ണു​ക​ള്‍ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​തെ നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ബാ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​ട​പാ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ നി​കു​തി​വെ​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ലാ​തെ ബാ​റു​ക​ളു​ടെ നി​കു​തി പി​രി​വി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. ​മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ബാ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ടേ​ൺ ഓ​വ​ർ ടാ​ക്​​സി​ൽ വ്യാ​പ​ക നി​കു​തി​വെ​ട്ടി​പ്പാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ 10 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ നി​കു​തി. ഇ​ത്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ട​ത​ല്ല. ബാ​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​യ​റ്റി​യി​റ​ക്ക്, ഗ​താ​ഗ​ത​ച്ചെ​ല​വ്,​ ലാ​ഭം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന തു​ക​യാ​ണ് വി​റ്റു​വ​ര​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഓ​രോ ബാ​റും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ വി​ൽ​പ്പ​ന ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​നോ​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ടേ​ൺ ഓ​വ​ർ നി​കു​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. റി​ട്ടേ​ണി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2017 ഓ​ടെ ബാ​റു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മ​ദ്യ​വി​ൽ​പ​ന​യും ലാ​ഭ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ബാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്​ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ്​ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ടേ​ൺ ഓ​വ​ർ നി​കു​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഫൈ​വ്​ സ്റ്റാ​ർ ബാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 2016-17 കാ​ല​ത്ത് ബാ​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 29 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 300 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ടേ​ൺ ഓ​വ​ർ നി​കു​തി ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ജ​നാ​വി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ 801 ബാ​റു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും 600 കോ​ടി​യി​ൽ താ​​ഴെ​യാ​ണ്​ നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മ​ദ്യ വി​ല​യും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

