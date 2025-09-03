Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ശുചിമുറിയില്‍ 13,000...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:41 PM IST

    'ശുചിമുറിയില്‍ 13,000 രൂപ, ഷൂവിനുള്ളിൽ 1,000 രൂപ'; എക്സൈസ് ഓഫിസുകളിലെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വ്യാപക ക്രമക്കേട്

    ശുചിമുറിയില്‍ 13,000 രൂപ, ഷൂവിനുള്ളിൽ 1,000 രൂപ; എക്സൈസ് ഓഫിസുകളിലെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വ്യാപക ക്രമക്കേട്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ്. ‘സേ​ഫ് സി​പ്പ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത പ​ണ​വും മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ബാ​റു​ക​ളി​ലും ക​ള്ള് ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണ​വും മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളും പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത​താ​യും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലും 28,164 രൂ​പ​യും ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​മു​ഖേ​ന കൈ​മാ​റി​യ 2,12,500 രൂ​പ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബാ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ 25 കു​പ്പി മ​ദ്യ​വും വി​ജി​ല​ൻ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഷൂ​വി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച 1,000 രൂ​പ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ക​ണ്ട് ഒ​രു എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ 6,500 രൂ​പ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു. ഈ ​തു​ക വി​ജി​ല​ൻ​സ് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി. വൈ​ക്കം എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ പേ​ര് പ്രി​ന്‍റ് ചെ​യ്ത ക​വ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 13,000 രൂ​പ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മ​റ്റ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ

    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​യ​ർ ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​റി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​യ ലോ​ഡി​​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബാ​റി​ലെ സ്റ്റോ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ ഒ​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ ബാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. ബാ​റി​ൽ സ്റ്റോ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ബാ​റി​ൽ വെ​ച്ച് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ര​ജി​സ്റ്റ​റാ​ണ് ബാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.
    • കൊ​ല്ല​ത്ത് എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​മു​ഖേ​ന ബാ​റു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 42,000 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി.
    • പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന ക​ള്ള് ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 10 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​യി മ​ഹ​സ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.
    • ബാ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ഡ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഹാ​ജ​രാ​കാ​റി​ല്ല, എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ലോ​ഡ് വെ​രി​ഫൈ ചെ​യ്ത് എ​ക്സൈ​സ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഒ​പ്പി​ട്ട് ന​ൽ​കി.
    • പാ​ല എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​മു​ഖേ​ന ബാ​റു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 11,500 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി.
    • കൊ​ച്ചി എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​മു​ഖേ​ന 93,000 രൂ​പ ബാ​റു​ട​മ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചു.
    • തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത 2,600 രൂ​പ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.
    • പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ബാ​റു​ക​ളി​ൽ സ്റ്റോ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കേ​ണ്ട വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റോ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ​താ​യും സ്റ്റോ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ച​ട്ടം പാ​ലി​ക്കാ​തെ ര​ജി​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.
    • പൊ​ന്നാ​നി എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി ബാ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി ഓ​ഫി​സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച അ​ഞ്ച് കു​പ്പി മ​ദ്യം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.
    • പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഷാ​പ്പു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 24,000 രൂ​പ​യും മ​ഞ്ചേ​രി എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ബാ​റു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 34,000 രൂ​പ​യും ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​മു​ഖേ​ന കൈ​പ്പ​റ്റി.
    • കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബാ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി വാ​ങ്ങി ഓ​ഫി​സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച 16 കു​പ്പി മ​ദ്യം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.
    • പേ​രാ​മ്പ്ര എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ബാ​റു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 8,000 രൂ​പ ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​മു​ഖേ​ന കൈ​പ്പ​റ്റി.
    • കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത 5,000 രൂ​പ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.
    TAGS:vigilanceexcise officevigilance inspectionKerala
    News Summary - Inspection at excise offices; widespread irregularities discovered
