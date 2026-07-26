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    Kerala
    Posted On
    date_range 26 July 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 6:00 AM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് ഉൾനാടൻ മത്സ്യലഭ്യതയിൽ വർധന; ഉൽപാദനം മൂന്ന് ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം കടന്നു

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    സ്വ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ്യ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ കു​റ​വ്​
    സംസ്ഥാനത്ത് ഉൾനാടൻ മത്സ്യലഭ്യതയിൽ വർധന; ഉൽപാദനം മൂന്ന് ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം കടന്നു
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. അ​ഞ്ച്​​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ 2025-26 ൽ ​മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 8.05 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പു​തി​യ​ ക​ണ​ക്ക്. 2021-22ൽ 2,25,428 ​മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ 2025-26ൽ 3,02,733 ​ലേ​ക്ക്​ വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്​. ക​ട​ലി​ല​ല്ലാ​തെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വും കൃ​ത്രി​മ​വു​മാ​യ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന മ​ത്സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​വ. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം, അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​നം തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​യാ​ണ്​ മു​ൻ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്​. ജ​ല സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും അ​ന​ധി​കൃ​ത​വും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും മ​ത്സ്യ സ​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഫി​ഷ​റീ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ശാ​സ്​​​ത്രീ​യ മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ല​ട​ക്കം ടാ​സ്ക്​ ഫോ​ഴ്​​സു​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫി​ഷ​റീ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ 2022 മു​ത​ൽ ഏ​ഴ്​ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 164 ല​ക്ഷം കാ​ർ​പ്പ്, ചെ​മ്മീ​ൻ, ക​രി​മീ​ൻ മ​ത്സ്യ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന മ​ഞ്ഞ​ക്കൂ​രി മ​ത്സ്യ​യി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ബ്രൂ​ഡ് സ്റ്റോ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​വ​യെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​​ക​യും ചെ​യ്യും.

    രോ​ഹു , ക​ട്​​ല, കാ​ർ​പ്പ്​ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള റി​സ​ർ​വോ​യ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ജ​ന​ന കു​ടി​യേ​റ്റ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം മ​ഹ​സീ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്വ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ്യ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി പെ​രി​ങ്ങ​ൽ​ക്കു​ത്ത്, ഷോ​ള​യാ​ർ റി​സ​ർ​വോ​യ​റു​ക​ളി​ൽ 2021-22 മു​ത​ൽ മ​ഞ്ഞ​ക്കൂ​രി, മ​ഹ​സീ​ർ, നാ​ട​ൻ മൂ​ഷി, കാ​രി എ​ന്നീ സ്വ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ്യ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ്യ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​. വി​വി​ധ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഫി​ഷ​റീ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ ഫി​ഷ്​ പ്രൊ​ട്ട​ക്​​റ്റ​ഡ്​ ഏ​രി​യ​ക​ളാ​ക്കി​യി​ട്ടും മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    വ​ർ​ഷം - ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം - വ​ള​ർ​ച്ചാ​നി​ര​ക്ക്​

    • 2021-22 - 225428- 0.42
    • 2022-23 - 229578- 1.84
    • 2023-24- 251066- 9.36
    • 2024-25 - 280187-11.6
    • 2025-26 (ജൂൺ) - 302733- 8.05
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    News Summary - Inland Fish Availability Rises in Kerala
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