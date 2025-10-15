Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Oct 2025 8:02 AM IST
    15 Oct 2025 8:02 AM IST

    ലയനസാധ്യത തേടി ഐ.എൻ.എല്ലും നാഷനൽ ലീഗും

    ലയനസാധ്യത തേടി ഐ.എൻ.എല്ലും നാഷനൽ ലീഗും
    മ​ല​പ്പു​റം: പി​ള​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗും നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗും. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി പോ​ഷ​ക​ഘ​ട​ക​മാ​യ ഐ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​യി​ച്ച് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത 2021ലാ​ണ് ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ. എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബി​ന്റെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​റി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​റി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പി​ള​ർ​പ്പ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി.

    പു​തി​യ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബി​നെ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി. അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ വ​ഹാ​ബ് പ​ക്ഷം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ ത​ള്ളി. പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന്റെ പേ​രും പ​താ​ക​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സി ഘ​ട​ക​മാ​യ ഐ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭി​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ് യോ​ജി​പ്പി​ന്റെ വ​ഴി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ഐ.​എം.​സി.​സി​യി​ലെ ജി.​സി.​സി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഉ​പാ​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ യോ​ജി​പ്പി​ന് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വ​ഹാ​ബ് പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    TAGS:INLimccNational LeagueKerala News
    News Summary - INL and National League exploring merger possibility
