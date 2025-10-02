ഐ.എൻ.എൽ: അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പ്രസിഡന്റ്, കാസിം ഇരിക്കൂർ ജന. സെക്രട്ടറിtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ലീഗ് (ഐ.എൻ.എൽ) അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്കുള്ള സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറായി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ എം.എൽ.എയെയും ജന. സെക്രട്ടറിയായി കാസിം ഇരിക്കൂറിനെയും ട്രഷററായി ബി. ഹംസ ഹാജിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
മറ്റു ഭാരവാഹികൾ: സി.എച്ച്. ഹമീദ് മാസ്റ്റർ, സമദ് തയ്യിൽ, മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാട് (വൈസ് പ്രസി.), എം.എ. ലത്തീഫ്, അഷറഫ് അലി വല്ലപ്പുഴ, ഒ.ഒ. ശംസു, സൺ റഹിം (സെക്ര), സി.പി. അൻവർ സാദാത്ത് (ഓർഗനൈസിങ് സെക്ര), എം. ഇബ്രാഹിം (ഫിനാൻസ് സെക്ര).
സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗം അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ പ്രഫ. മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.എ. ലത്തീഫ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. കാസിം ഇരിക്കൂർ സ്വാഗതവും അഷറഫ് അലി വല്ലപ്പുഴ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ മാർച്ച് നടത്തി.
