പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തീപടർന്ന് പരിക്ക്; യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ല സെക്രട്ടറിയുടെ നില തൃപ്തികരം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാലക്കാട്: കോലം കത്തിക്കുന്നതിനിടെ തീപടർന്ന് പരിക്കേറ്റ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറും യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് ജില്ല സെക്രട്ടറിയുമായ പി.എസ്. വിബിനെ (30) വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി തൃശൂർ ലൂർദ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഐ.സി.യുവിൽ കഴിയുന്ന വിബിന്‍റെ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് സുൽത്താൻ പേട്ട ജങ്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിബിനടക്കമുള്ളവരുടെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് തീപടർന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് എത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തി. ഇതിനിടെ തിരക്കിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കോലത്തിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നതിനിടെ തീപടർന്ന് വിബിനും ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ് എ. തങ്കപ്പനും ഏതാനും പ്രവർത്തകർക്കും പൊള്ളലേൽക്കുകയായിരുന്നു. മുണ്ടിലേക്ക് തീപടർന്ന് വിബിന് പിൻകാലുകളിൽ സാരമായ പൊള്ളലേൽക്കുകയായിരുന്നു.

Injured by fire during protest; The condition of the Youth Congress district secretary is not serious