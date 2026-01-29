Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:57 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ കരട് പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായ 9868 പേരുടെ ആദ്യഘട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

    എസ്.ഐ.ആർ കരട് പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായ 9868 പേരുടെ ആദ്യഘട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.ഐ.ആർ ഹിയറിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായവരുടെ ആദ്യഘട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടെങ്കിലും വിദേശത്തുള്ളവരും മരിച്ചവരുമടക്കം 9868 പേരെ അന്തിമ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് കമീഷൻ അറിയിച്ചു.

    ഇതിൽ 1441 പേർ എന്യൂമറേഷൻ കാലത്ത് മരിച്ചവരാണ്. 997 പേർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചവരും 7430 പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കോ താമസം മാറിയവരുമാണെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം ഒപ്പിട്ട് നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് മരിച്ചവർ ഒഴികെയുള്ളവർ കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം.

