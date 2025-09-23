Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Sept 2025 11:21 PM IST
    date_range 23 Sept 2025 11:21 PM IST

    കെ.ടി. ജലീലിന് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിനൽകിയിട്ടില്ല -സുഹൈൽ തച്ചൊറടി

    കെ.ടി ജലീൽ, സുഹൈൽ തച്ചൊറടി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് പി.​കെ. ഫി​റോ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ചോ​ർ​ത്തി​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​ഹൈ​ൽ ത​ച്ചൊ​റ​ടി.

    കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ പ​ഴ​യ സു​ഹൃ​ത്താ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴും ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കാ​ര്യവും അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​റി​ല്ല. താ​ൻ ജ​ലീ​ലു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. തനി​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ത​ന്നെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ജ​ലീ​ലി​നെ​തി​രെ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ഹൈ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​നി​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ സു​ഹൈ​ലി​നെ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യെ​ന്ന് കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Muslim LeagueKT JaleelYouth leaugePKFirozKerala News
