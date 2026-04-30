    Posted On
    date_range 30 April 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 11:11 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ച​ത് 35.7 ല​ക്ഷം ട​ൺ സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യം

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ത്തി വ​ർ​ധി​ച്ചു
    കൊ​ച്ചി: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ച​ത് 35.7 ല​ക്ഷം ട​ൺ സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യം. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​കെ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ (സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം മ​ത്സ്യം പി​ടി​ച്ച​ത് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടാ​ണ്: 6.85 ല​ക്ഷം ട​ൺ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ത്തി​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത 13 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടി. 1.68 ല​ക്ഷം ട​ണ്ണു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം പി​ടി​ച്ച മ​ത്സ്യ​വും മ​ത്തി​യാ​ണ്. 2013ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ല​ഭ്യ​ത​യാ​ണി​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​കെ സ​മു​ദ്ര​മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത 6.24 ല​ക്ഷം ട​ണ്ണാ​ണ്. മ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​യ​ല (62,269 ട​ൺ), കൊ​ഴു​വ (43,917), കി​ളി​മീ​ൻ (43,184), ചെ​മ്മീ​ൻ (40,443) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ച്ച മ​ത്സ്യ​യി​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും ച​ര​ക്കു ക​പ്പ​ൽ അ​പ​ക​ട​വും കാ​ര​ണം മെ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മീ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​ത്. കൊ​ല്ലം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ.

    രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ അ​യ​ല​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ച്ച മ​ത്സ്യം (2.70 ല​ക്ഷം ട​ൺ). സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 44 ശ​ത​മാ​ന​വും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ 18 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ത്തി പോ​ലു​ള്ള ചെ​റി​യ മീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ​തെ​ന്ന് സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഗ്രി​ൻ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മു​ദ്ര​മ​ത്സ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. വി​പ​ണ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ൽ കേ​ര​ളം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് (72.83 ശ​ത​മാ​നം).

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​ജെ. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, ഡോ. ​ശോ​ഭ ജോ ​കി​ഴ​ക്കൂ​ട​ൻ, ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. ശോ​ഭ​ന, ഡോ. ​ജോ​സ്‍ലീ​ൻ ജോ​സ്, ഡോ. ​വി.​വി.​ആ​ർ. സു​രേ​ഷ്, ഡോ. ​കൃ​പേ​ഷ് ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS: Coast, Marine Fish, Kerala News, Indian
    News Summary - 3.57 million tonnes of marine fish caught off Indian coast
    Similar News
    Next Story
