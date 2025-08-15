Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Aug 2025 2:14 PM IST
    15 Aug 2025 2:14 PM IST

    വി.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍: സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച നേ​താ​വ്

    വി.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ മാ​ര്‍ഗ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും അ​ത് പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​ന്‍ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തംത​ന്നെ മാ​റ്റിവെ​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്ത അ​പൂ​ര്‍വ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു വി.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​നെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റേ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ അ​ല​യ​ടി​ച്ച സ്വ​ാത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത് വി.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​നെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദാ​ഹി​ക​ളാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ദ​റി​ന്‍റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും വി​ദേ​ശ​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഗാ​ന്ധി​ജി ആ​ഹ്വാ​നംചെ​യ്ത​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ കൃ​ഷ്ണ​നും ഖാ​ദി​യി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങി. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ രാ​ഘ​വ​മേ​നോ​നാ​യി​രു​ന്നു മാ​തൃ​ക. അ​ന്ന് ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലൂടെ ഖ​ദ​ര്‍ ധ​രി​ച്ച് സ്​​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക​ു പോ​കു​ന്ന ധി​ക്കാ​രി​യാ​യ യു​വാ​വാ​ണ് പി​ന്നീട് ഗ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​ത്തി​നും സ​മ​രാ​ന​ന്ത​ര കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മു​ന്നി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച വി.​ആ​ര്‍ എ​ന്ന ചു​രു​ക്ക​പ്പേ​രി​ല്‍ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട വി.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​നെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍.

    ഖ​ദ​ര്‍പോ​ലെ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ എ​ഴു​ത്തും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം. വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​വ്‌ നേ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര ഗ​തി​വി​ഗ​തി​ക​ള്‍ അ​റി​യാ​നും വേ​ണ്ടി കൂ​ട്ടു​കാ​രെ കൂ​ട്ടി വാ​യ​ന ക്ല​ബ് ത​ന്നെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    ക്ല​ബി​ലു​ള്ള​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് നാ​ല​ണ വീ​തം പി​രി​ച്ച് ഈ ​സം​ഖ്യ​ക്ക് പു​സ്ത​കം വാ​ങ്ങി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​ല്ലാം വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. അ​ങ്ങനെ മ​ദ്രാ​സി​ലെ ജി.​എ. ന​ടേ​ശ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ​നി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ജി​വി​തച​രി​ത്രം വാ​ങ്ങി വാ​യി​ക്കു​ക​യും വാ​യ​ന ക്ല​ബി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ര്‍ സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് കോ​ള​ജി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​രാ​വേ​ശ​ത്തി​ലേക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ തൃ​ശൂ​ർ പ​ട്ട​ണം ചു​റ്റി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ചതോ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ത​ക്ലി​യാ​ത്ര​യും അ​തി​ല്‍ ആ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ളും ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ആ​വേ​ശംകൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ള​ക്കൂ​റു​ള്ള മ​ണ്ണാ​യി​രു​ന്നു കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്‍റേ​ത്. അ​ന്ന് സൈ​മ​ണ്‍ ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വി​ടെ എ​ത്തി. ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ ചി​ന്താ​ധാ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​യ​ന​യു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ​യും വ​ലി​യ ഒ​രു ജാ​ല​കം തു​റ​ന്നി​ടേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച​തും ച​രി​ത്രം.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​നേ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യംവെ​ക്കാ​തെ സ​ാമൂ​ഹി​ക ന​ന്മ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്​ അ​ധി​കം ആ​യു​സ്സു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ന​വ​ദീ​പം, ഗ്ര​ാമ​ക്ഷേ​മം, ദീ​ന​ബ​ന്ധു, ക​ര്‍ഷ​ക​ന്‍ എ​ന്നീ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​ന്തം പ​ത്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത എ​ഴു​ത്തി​ന് അ​ധി​കം ആ​യു​സ്സ്​ ന​ല്‍കി​യി​ല്ല. കാ​ര്‍ഷി​കരം​ഗ​ത്തും സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ചെ​റു​ത​ല്ല.

