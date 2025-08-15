Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Aug 2025 2:30 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 2:30 PM IST

    തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്ന പോ​രാ​ട്ട ഭൂ​മി

    തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യാ​യ 64 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​നി മ​ഹാ​ത്മ​ാ ഗാ​ന്ധി​യും നെ​ഹ്റു​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നാ​യ​ക​രെ എ​തി​രേ​റ്റ മൈ​താ​ന​മാ​ണ്
    എ​ല്ലാ​ത​രം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ന്ന ദേ​ശ​മാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​യെ​യും കേ​ര​ള​ത്തെ​യും മാ​റ്റിമ​റി​ച്ച ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ണ്ണാ​ണി​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-സാ​മൂ​ഹി​ക-സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വി​പ്ല​വാ​ത്​​മ​ക ചി​ന്ത​ക​ളും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​രി​നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​ത്. ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം, കു​ട്ടം​കു​ളം സ​മ​രം, മ​ണി​മ​ല​ർ​ക്കാ​വ് മാ​റു​മ​റ​യ്ക്ക​ൽ സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​വോത്ഥാ​ന പേ​ാരാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യാ​യ 64 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​നി മ​ഹാ​ത്മാ ​ഗാ​ന്ധി​യും നെ​ഹ്റു​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നാ​യ​ക​രെ എ​തി​രേ​റ്റ മൈ​താ​ന​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച വി.​ടി. ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ട്, എം.​ആ​ർ.​ബി എ​ന്നി​വ​ർ കൊ​ളു​ത്തി​വെ​ച്ച ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​ഭ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച ജി​ല്ല​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ.

    ഒ​ന്നാം ഇ.​എം.​എ​സ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍റെ​യും പ്ര​ഫ. ജോ​സ​ഫ് മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ​യും പി.​കെ. ചാ​ത്ത​ൻ​ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ​യും ജ​ന്മ​നാ​ടാ​ണ്. ചേ​ര​മാ​ൻ പെ​രു​മാ​ളി​ന്റെ​യും വ​ള്ള​ത്തോ​ളി​ന്റെ​യും കു​ഞ്ഞി​ക്കു​ട്ട​ൻ​ ത​മ്പ​രാ​ന്റെ​യും മ​ഹ​ത്താ​യ പൈ​തൃ​ക​മു​ള്ള മ​ണ്ണ്. മം​ഗ​ളോദ​യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി​യും ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ​യും ത​ക​ഴി​യും ബ​ഷീ​റു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ഹാ​ര​ഥ​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഗ​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ നേ​രി​ട്ട്​ ഭ​രി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തു മാ​ത്രം സ​മ​രം മ​തി​യെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​നു​ പി​ന്നി​ൽ. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലും മ​ല​ബാ​റി​ലും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​യ​തോ​ടെ തൃ​ശൂ​രി​ലും അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി രാ​ജ്യ പ്ര​ജാ​മ​ണ്ഡ​ലം തൃ​ശൂ​രി​ൽ രൂ​പം​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റും കൊ​ച്ചി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ക്ക​ണ്ടവാ​ര്യ​രും സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​വ​ർ വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​നും എ​സ്. നീ​ല​ക​ണ്​​ഠ അ​യ്യ​രും തൃ​ശൂ​രി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ കു​റൂ​ർ നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടു​മൊ​ക്കെ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി രാ​ജ്യ പ്ര​ജാ​മ​ണ്ഡ​ലം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്​. പ​ന​മ്പി​ള്ളി ഗോ​വി​ന്ദ​മേ​നോ​നും കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നു​മൊ​ക്കെ ആ ​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പി​ൻ​മു​റ​ക്കാ​രാ​ണ്.

    പു​ത്ത​ൻ​പേ​ട്ട കി​ഴ​ക്കേ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ പൂ​വ​ത്തി​ങ്ക​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​നി. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെകൂ​ടി മു​ൻ​കൈ​യി​ലാ​ണ്​ 1920ൽ ​​ലോ​ക​മാ​ന്യ ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ എ​ന്ന പ​ത്രം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്​ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ത്രം നി​ല​ച്ച​ത്.

