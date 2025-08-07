Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:32 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:32 PM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യദിന അവധി: പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സർവിസ് നടത്തും

    Independence Day, Special trains
    പാലക്കാട്: സ്വാതന്ത്ര്യദിന അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ മംഗളൂരു ജങ്ഷനും തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിനും ഇടയിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സർവിസ് നടത്തും.

    ട്രെയിൻ നമ്പർ 06041 മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ദ്വൈവാര സ്പെഷൽ എക്സ്പ്രസ് 14, 16 തീയതികളിൽ രാത്രി 7.30ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷനിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്തദിവസം രാവിലെ എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ എത്തും.

    ട്രെയിൻ നമ്പർ 06042 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ ദ്വൈവാര സ്പെഷൽ എക്സ്പ്രസ് 15, 17 തീയതികളിൽ വൈകീട്ട് 5.15ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 6.30ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷനിലും എത്തിച്ചേരും.

    TAGS:indian railwayindependence dayspecial trains
