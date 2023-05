എ പ്ലസുകാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന​; കൂടുതൽ മലപ്പുറത്ത്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫോ​ക്ക​സ്​ ഏ​രി​യ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​വ്​ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. ഗ്രേ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണ് എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 28,450 പേ​ർ​ക്ക്​ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ ​പ്ല​സ്​ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യ​ത്​ 33,815 ആ​യി (5365 പേ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ) ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 53 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കും (1200 മാ​ർ​ക്ക്) ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 71 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഗ്രേ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ പ​ര​മാ​വ​ധി 90 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക്​ (എ ​പ്ല​സ്) നേ​ടാ​ൻ വ​രെ​യാ​ണ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം നേ​ടി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 78 ആ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 77 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ എ​ട്ടെ​ണ്ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ​ സ്കൂ​ളു​ക​ളും 25 എ​ണ്ണം എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലും 32 എ​ണ്ണം അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡും 12 എ​ണ്ണം സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​മാ​ണ്.

എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ; 4897 പേ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 4283 ആ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ആ​ണ്​; 3774. മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ടി​യ​വ​ർ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 2898, കൊ​ല്ലം 2957, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 808, ആ​ല​പ്പു​ഴ 1707, കോ​ട്ട​യം 2123, ഇ​ടു​ക്കി 1027, എ​റ​ണാ​കു​ളം 3121, തൃ​ശൂ​ർ 3351, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ 2238, വ​യ​നാ​ട്​ 738, ക​ണ്ണൂ​ർ 3067, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 943. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ 57 പേ​ർ​ക്കും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ 19 പേ​ർ​ക്കും മാ​ഹി​യി​ൽ 90 പേ​ർ​ക്കും എ ​പ്ല​സ്​ ല​ഭി​ച്ചു. സ്​​കോ​ൾ കേ​ര​ള​യി​ൽ 494 പേ​ർ​ക്ക്​ എ ​പ്ല​സു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 583 പേ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നേ​ട്ടം. ടെ​ക്​​നി​ക്ക​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ 98 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ എ ​പ്ല​സ്. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ൽ 373 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ എ ​പ്ല​സ്​ വി​ജ​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 178 ആ​യി​രു​ന്നു. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ൽ 12​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളും എ​ട്ട്​​ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളും നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം നേ​ടി. Show Full Article

News Summary -

Increase in number of A plus; More in Malappuram