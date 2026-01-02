Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ഇന്ധന സർചാർജിൽ വർധന

    ഡി​സം​ബ​റി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പൈ​സ പ്ര​തി​മാ​സ ബി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സർചാർ​ജ്​ ​ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ എ​ട്ട്​ പൈ​സ​യാ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്
    ഇന്ധന സർചാർജിൽ വർധന
    കെ.എസ്.സി.ബി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ പ്ര​തി​മാ​സ വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ലി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് മൂ​ന്ന്​ പൈ​സ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പൈ​സ പ്ര​തി​മാ​സ ബി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ​ർ​ച​ർ​ജ്​ ​ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ എ​ട്ട്​ പൈ​സ​യാ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ബി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ബി​ല്ലി​ൽ സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ ഒ​രു പൈ​സ കു​റ​യും. ​ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ എ​ട്ട്​ പൈ​സ​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ ഏ​ഴ്​ പൈ​സ​യാ​യാ​ണ്​ കു​റ​യു​ക. ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ 18.45 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്​ ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ വ​ഴി ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യി ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി ​ഇ​ക്കൊ​ല്ലം​ത​ന്നെ ന​ട​പ്പാ​കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വൈ​കാ​തെ​യു​ണ്ടാ​വും. സ​ർ​ചാ​ർ​ജി​ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള യൂ​നി​റ്റി​ന് 10 പൈ​സ എ​ന്ന പ​രി​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ച​ട്ട​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന ക​ര​ട് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. 2023ലെ ​കെ‌.​എ​സ്‌.​ഇ‌.​ആ​ർ.‌​സി (താ​രി​ഫ് നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും) ച​ട്ട​മാ​ണ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഭേ​ദ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ചെ​ല​വി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ് ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും.​വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​​​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​ക വാ​യ്​​പ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജി​ന്‍റെ പ​രി​ധി എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മീ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​​ മൊ​ത്തം അ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ര​ശ​ത​മാ​നാ​ണ്​ അ​ധി​കം ക​ട​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ക. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​ത വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം കു​റ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

