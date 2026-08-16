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    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 10:41 AM IST

    കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ദേശീയഗാനവും വന്ദേമാതരവും ഒരേസമയം ആലപിച്ച സംഭവം: നിയമവശം പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ്

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    കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ദേശീയഗാനവും വന്ദേമാതരവും ഒരേസമയം ആലപിച്ച സംഭവം: നിയമവശം പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ്
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    കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനിടയിൽ ദേശീയഗാനവും വന്ദേമാതരവും ഒരേസമയം ആലപിച്ച വിവാദ സംഭവത്തിൽ നിയമവശങ്ങൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം കർശന തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ നിന്നായി ഇതുവരെ അഞ്ച് പരാതികളാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയം ഗൗരവത്തോടെയാണ് അധികാരികൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

    ദേശീയഗാനത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നും അതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യു.ഡി.എഫും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയുമാണ് പ്രധാനമായും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. അതേസമയം, ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിനിടയിൽ വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് പ്രത്യാരോപണം ഉന്നയിച്ച് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാരും പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേയർ ഔദ്യോഗികമായി ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർ സമാന്തരമായി വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചത്.

    എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പരിപാടികളിലോ ചടങ്ങിന്റെ അജണ്ടയിലോ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്ന കാര്യം ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഡോ. ജയശ്രീ വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരു മുൻധാരണയുമില്ലാതെയാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയതെന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളുടെയും കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണുണ്ടായത്.

    രണ്ടു പക്ഷത്തുനിന്നും ശക്തമായ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ലഭിച്ച പരാതികളിലെ നിയമസാധുതയും മറ്റ് സാങ്കേതിക വശങ്ങളും പൊലീസ് നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കുറ്റക്കാരായവർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരിന് ഈ സംഭവം ആക്കംകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയം കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും ചട്ടങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും വലിയ തോതിൽ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോലും സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് നഗരസഭയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:kozhikode corporationkozhikode policeVande MataramKozhikode
    News Summary - കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ദേശീയഗാനവും വന്ദേമാതരവും ഒരേസമയം ആലപിച്ച സംഭവം: നിയമവശം പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ്
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