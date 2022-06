തൊണ്ടിമുതലുകള്‍ നഷ്ടമായ സംഭവം: ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ തെളിയുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ർ.​ഡി.​ഒ കോ​ട​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​മാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​യു​ന്നു. സീ​നി​യ​ര്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്ക്​ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ത​ള്ളു​ന്നി​ല്ല. തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷി​പ്പ്​ ചു​മ​ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി‍െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ കൈ​മാ​റാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത് 2010നും '19​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണോ ഇ​ത്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന സം​ശ​യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണ​മു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ര്‍ ന​വ​ജ്യോ​ത് ഖോ​സ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ആ​ര്‍.​ഡി.​ഒ കോ​ട​തി​യി​ലെ ലോ​ക്ക​റി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലി​ലാ​ണ് വ​ന്‍ തി​രി​മ​റി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

