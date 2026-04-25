    Posted On
    date_range 25 April 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 10:33 PM IST

    പാ​ൽ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ലു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ‘പൂ​ത്തി​രി’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വി​ൽ​പ​ന
    പാ​ൽ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ലു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ
    പ്ര​തി ഹ​ബീ​ബു​മാ​യി എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം

    തൃ​ശൂ​ർ: പാ​ൽ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഹാ​ഷി​ഷ് ​ഓ​യി​ലു​മാ​യി യു​വാ​വ് എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ. ‘തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ള​റാ​ക്കാ​ൻ പൂ​ത്തി​രി’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഡി​ൽ ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​യാ​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കു​ന്നം​കു​ളം കൊ​ട്ടോ​ൽ ദേ​ശ​ത്ത് പൊ​ന്ന​നേം​കാ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ ഹ​ബീ​ബാ​ണ് (25) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട​ര കി​ലോ ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ൽ കൂ​ടാ​തെ 200 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ‘പൂ​ത്തി​രി’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വി​ൽ​പ​ന. ആ​ന്ധ്ര​യി​ലെ വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്ത് നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം പ്ര​ത്യേ​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ‘പൂ​ത്തി​രി ഓ​ണാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്’ എ​ന്ന കോ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി തു​ട​ങ്ങും. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വെ​ള്ളം ന​ന​യാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച ശേ​ഷം അ​തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യും ലൊ​ക്കേ​ഷ​നും അ​യ​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ രീ​തി. ഇ​യാ​ളെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ നി​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Kerala PolicePolice CaseCrimeCrimeNews
    News Summary - Youth caught with hashish oil worth Rs 2 crore smuggled in milk truck
