    date_range 29 Aug 2025 8:32 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 8:32 AM IST

    പുനരുപയോഗ ഊർജ ചട്ടഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്നത്​ നീളും

    പുനരുപയോഗ ഊർജ ചട്ടഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്നത്​ നീളും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന രം​ഗ​ത്ത്​ ബി​ല്ലി​ങ്​ രീ​തി​യി​ല​ട​ക്കം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഉൗ​ർ​ജ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ വൈ​കും. ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം ഒ​ക്​​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ങ്​ രീ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വൈ​ദ്യു​ത റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ര​ട്​ ച​ട്ടം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച്​ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ ത​ന്നെ അ​ന്തി​മ​ച​ട്ടം കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, ഹൈ​​കോ​ട​തി വി​ധി റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ര വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സാ​ധ്യ​ത ഭ​യ​ന്ന്​ ച​ട്ട​ദേ​ഭ​ഗ​ദ​തി​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ലാ​ണ്​ ഹൈ​​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വൈ​ദ്യു​തി​നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന​യ​ട​ക്കം പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ​കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന രം​ഗ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലെ ക​ര​ട്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പോ​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ​ സ​മീ​പി​ച്ചാ​ലും പ്ര​ശ്​​ന​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​മീ​ഷ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ര​പ്പു​റ സൗ​​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ മ​തി​യാ​വി​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ഇ​നി ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ലും അ​ന്തി​മ​ച​ട്ടം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ മു​മ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്ക​ൽ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

    പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ങ്​ രീ​തി ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കും ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. സൗ​ര വൈ​ദ്യു​തി ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന്​ നി​യ​​​ന്ത്ര​ണം വ​രു​ന്ന ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വാ​ദം.

