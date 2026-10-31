Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കണം: ജി. സുകുമാരൻ നായർ

    text_fields
    bookmark_border
    സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കണം: ജി. സുകുമാരൻ നായർ
    cancel

    ചങ്ങനാശ്ശേരി: ജാതി സംവരണമല്ല, സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ. എൻ.എസ്.എസ് പതാകദിനത്തിൽ മന്നം സമാധിയിൽ പതാക ഉയർത്തിയശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണത്തിന്‍റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

    സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് സംവരണം വേണ്ടത്. ജാതി സംവരണംമൂലം മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും അവഗണിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മാറ്റം വരണം. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മുമ്പ് ഇതുതന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ആവശ്യം നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് എൻ.എസ്.എസിന് ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.

    മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണ് സംഘടന ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എൻ.എസ്.എസിനെതിരെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ചിലർ രംഗത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് സംഘടന മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Implement Economic Reservation: G. Sukumaran Nair
    Next Story
    X