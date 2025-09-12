Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 4:06 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 4:06 PM IST

    കരിപ്പൂരിൽ എമിഗ്രേഷൻ നടപടികള്‍ ഇനി 20 നിമിഷംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും

    • വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്നു
    • എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ള്‍ 54 ആ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു
    കരിപ്പൂർ ​വിമാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഇ​നി അ​ധി​ക സ​മ​യം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി വെ​റും 20 നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ ഇ-​ഗേ​റ്റി​ലൂ​ടെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാം. ഇ​തി​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ട്രാ​വ​ല​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്നു.

    ക​രി​പ്പൂ​രി​നു പു​റ​മെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്കു പു​റ​മെ അ​മൃ​ത്സ​ര്‍, ല​ക്നോ, തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പി​ള്ളി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നി​ര​ന്ത​രം വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ക. ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ www.ftittp.mha.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഫോ​റി​ന്‍ റീ​ജ​ന​ല്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലോ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ല്‍മ​തി.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ നാ​ല് ഇ-​ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാം. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ നേ​ര​ത്തേ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 26 എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ള്‍ 54 ആ​ക്കി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ സം​വി​ധാ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് www.bio.gov.in, india.ftittp-bio@mha.gov.in എ​ന്നീ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:home ministerkaripur airportFast Track ImmigrationImmigration procedures
    News Summary - Immigration procedures in Karipur will now be completed in 20 minutes
