Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 1:53 PM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടർന്നേക്കും; ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

    സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടർന്നേക്കും; ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടർന്നേക്കുമെന്ന് കേ​ന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 17 വരെ മഴ തുടർന്നേക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മഴ ശക്തമാകുന്നത്.

    തിങ്കളാഴ്ച മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നി ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രതാനിർദേശവുമുണ്ട്.

    കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിൽ ജാഗ്രത

    കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച (14/10/2025) വൈകുന്നേരം 05.30 മുതൽ 16/10/2025 രാത്രി 11.30 വരെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം (ആലപ്പാട്ട്‌ മുതൽ ഇടവ വരെ) തീരങ്ങളിൽ 0.8 മുതൽ 1.1 മീറ്റർ വരെയും; കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നീരോടി മുതൽ ആരോക്യപുരം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ 1.0 മുതൽ 1.1 മീറ്റർ വരെയും ഉയർന്ന തിരമാലകൾ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഐ.എൻ.സി.ഒ.ഐ.എസ്) അറിയിച്ചു.

    Yellow AlertClimate Newsweather update
    News Summary - imdb issues yellow alert on 5 district for tomorrow
