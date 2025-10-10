Begin typing your search above and press return to search.
    ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷക്ക് ഐ‌.എം‌.എയുടെ കുരുമുളക് സ്പ്രേ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ഐ‌.​എം‌.​എ പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​രു​മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​ന​ൽ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഐ‌.​എം‌.​എ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ​ത്യ​ജി​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യാ​ണി​ത്. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ബ്രാ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്ന് എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​രു​മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ഈ ​ന​ട​പ​ടി തു​ട​ക്ക​മി​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    താമരശ്ശേരി ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂർ പൊലീസ് സംരക്ഷണം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് വെ​ട്ടേ​റ്റ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​മ​ട​ക്കം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് സ​മ​രം തു​ട​രു​ന്ന താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​റ​പ്പ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ല​ക്ട​ർ സ്നേ​ഹി​ൽ കു​മാ​ർ​സി​ങ് വാ​ക്കാ​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ട​ൻ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള ഉ​റ​പ്പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഡി.​എം.​ഒ വി​വ​രം കെ.​ജി.​എം.​ഒ.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് വെ​ട്ടേ​റ്റ​ത്.

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‍ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ പി​താ​വ് സ​നൂ​പാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റെ വാ​ടി​വാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ട്ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ട് കെ.​ജി.​എം.​ഒ.​എ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ക്ര​മ​ണ​വി​ഷ‍യ​ത്തി​ൽ ഡി.​എം.​ഒ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​മാ​റി.

