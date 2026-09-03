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Madhyamam
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    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ​കു​പ്പ് മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ച് ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ

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    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ​കു​പ്പ് മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ച് ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വ​കു​പ്പ് സം​യോ​ജ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ​കു​പ്പ് മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ച് ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കി ക​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ലു​ള്ള എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ബി.​ഡി.​ഒ മാ​ർ എ​ന്നീ ഫീ​ൽ​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​തം വാ​ങ്ങാ​തെ ത​ന്നെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​യ ഹെ​ഡ് ക്ല​ർ​ക്ക്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി കാ​ഡ​റാ​യ ക്ല​ർ​ക്ക് ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ, എം.​ഒ.​പി അ​ക്കൗ​ണ്ട് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പൊ​തു​വാ​യും പു​റ​മേ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് നി​യ​മ​വും പ​ഠി​ച്ച് പി.​എ​സ്.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ത​ല പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​ക​ണം എ​ന്ന ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മം നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​യാ​ണ് ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ പ്രീ ​സ​ർ​വി​സ് /ഇ​ൻ​സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി എ​ന്ന് നി​ഷ്‌​ക​ർ​ഷി​ച്ച് പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​നെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ മാ​ത്രം ചെ​യ്യേ​ണ്ട ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ജ​ന​ന മ​ര​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​വി​ധ ത​രം ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ വി​വി​ധ ത​രം നി​കു​തി ചു​മ​ത്ത​ൽ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​സ്റ്റാ​ബ്ളി​ഷ്മെ​ന്റ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​തീ​വ നി​യ​മ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളാ​ണ് അ​തു​മാ​യി ഒ​രു പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ നി​യ​മി​ച്ച് ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫീ​ൽ​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​കേ​ണ്ട​വ​രെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യും സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തും ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കേ ഓ​രോ ത​സ്തി​ക​ളി​ലും നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ശ്ചി​ത യോ​ഗ്യ​ത​യും നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ത​സ്തി​ക​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ ഇ​ൻ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പി.​എ​സ്.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റ​ൽ ടെ​സ്‌​റ്റു​ക​ൾ ഓ​രോ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​യും ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജോ​ബ് ​ട്രൈ​യി​നി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ല്ലാം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ത്ത​ന്നെ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ഇ​ള​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല. അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഓ​ഡി​റ്റ് ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

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    News Summary - Illegal regulations in the local government
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