    70 വർഷം​ മുമ്പത്തെ ഗെസറ്റ്​വിജ്ഞാപനം മറയാക്കി അനധികൃത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്​സ്

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്
    70 വർഷം​ മുമ്പത്തെ ഗെസറ്റ്​വിജ്ഞാപനം മറയാക്കി അനധികൃത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്​സ്
    കൊ​ല്ലം: ഭാ​ര​ത്​ സേ​വ​ക്​ സ​മാ​ജി​ന്‍റെ (ബി.​എ​സ്.​എ​സ്) പേ​രി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​രാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ വ്യാ​പ​കം. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ 1952ലെ ​ഗെ​സ​റ്റ്​ ​വി​ജ്ഞാ​പ​ന മ​റ​വി​ലാ​ണ്​ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കൊ​ല്ല​ത്ത്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബി.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കോ​ഴ്​​സ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ബി.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​തി​രെ സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ക​യും കോ​ട്ട​യം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​ന്‍റി ക​റ​പ്​​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഡൊ​മി​നി​ക് ചാ​വ​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വ​ലി​ഞ്ഞ ബി.​എ​സ്.​എ​സ്​ സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും കോ​ഴ്​​സു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഫ​ണ്ട്​ വാ​ങ്ങി രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ ആ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ബി.​എ​സ്.​എ​സ്, ജെ.​എ​സ്.​എ​സ്​ (ജ​ൻ ശി​ക്ഷ​ൻ സ​ൻ​സ്ഥാ​ൻ) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി.​എ​സ്. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​നും സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന്​ വ​നി​ത​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി.

    ഗ്രാ​മീ​ണ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക്​ കു​ട, സോ​പ്പ്​ നി​ർ​മാ​ണ​മ​ട​ക്കം 70ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്.

    സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​പ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്. അ​ത് മ​റ​യാ​ക്കി വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി വ്യാ​ജ പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ലേ​ഖ​ന പ​ര​മ്പ​ര ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റി​നി​ന്ന​ സ്ഥാ​പ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ക​യും തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ല​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ബി.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 575 അ​ഫി​​ലി​യേ​റ്റ​ഡ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ഡി​​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ടെ​ക്, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മി​ക്​ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്, സി.​ടി സ്കാ​ൻ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ, ഡി​​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി എ​ന്നീ കോ​ഴ്​​സു​ക​ള​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കീ​ഴി​ല​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. കൊ​ല്ല​ത്തി​ലേ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജ്​ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ബി.​എ​സ്.​എ​സ്​ പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​മ​ൽ ശ​ങ്ക​ർ ഈ ​മാ​സം 18നാ​ണ്​ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച​ത്. 2023-25 ബാ​ച്ചി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഡി​​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്​​സ്​ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ജോ​ലി​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ കോ​ഴ്​​സി​നും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ​കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മാ​ർ​ക്​ ലി​സ്റ്റി​ന്‍റെ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ്​ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തും ചി​ല​രു​ടെ ന​മ്പ​റി​ൽ അ​പ​രി​ചി​ത​രു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യും പേ​രും ക​ണ്ട​തും പ​രാ​തി​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി. കേ​സെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ അ​മ​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ഞ്ച​ലി​ലെ ഭാ​ര്യ​വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്.

    ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ ബി.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    അ​മ​ൽ ശ​ങ്ക​ർ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്​ പാ​ർ​ട്​​ണ​ർ​ഷി​പ്പു​കാ​ര​ൻ ച​തി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നും ബി.​എ​സ്.​എ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി.​എ​സ്. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കി കൂ​ട്ടാ​ളി വ​ഞ്ചി​ച്ചു. അ​ത്​ പ​രാ​തി​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​താ​ണ്​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ​ന​യി​ച്ച​ത്. 20,000 രൂ​പ ഫീ​സു​ള്ള കോ​ഴ്​​സി​ന്​ 60,000 മു​ത​ൽ 70,000 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. ബി.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സ്​ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം 1952ലെ ​ഗെ​സ​റ്റ്​ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കി​ൽ ​ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം വാ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ പ​ണ്ട്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യും വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മൊ​ക്കെ ത​ള്ളി​യ​താ​ണ​ന്നും ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

