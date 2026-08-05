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    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 1:25 PM IST

    സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുകുത്തി; കോട്ടയം മെഡി. കോളജിൽ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ

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    സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുകുത്തി; കോട്ടയം മെഡി. കോളജിൽ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ
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    ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ/​കോ​ട്ട​യം: സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​എ​സ്.​സി​യെ​യും എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​നെ​യും നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​വ​ഴി പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യം അ​ട്ടി​മ​റി​ഞ്ഞ​താ​യും ആ​രോ​പ​ണം.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് 720 നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യോ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യോ അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പോ​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചു പി​ൻ​വാ​തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ​ർ​ക്കു ശ​മ്പ​ളം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ​ക​മാ​റ്റി. കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ക​സ​ന സൊ​സൈ​റ്റി വ​ഴി വി​വി​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നും മ​റ്റു​മാ​യി പി​രി​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു രൂ​പ​യും വ​ക​മാ​റ്റി.

    അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ. പു​തി​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം മേ​യ് 30 നും 54 ​പെ​യ്ഡ് ന​ഴ്സു​മാ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ന്നാ​ൽ എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്‍റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണു ച​ട്ടം. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഇ​ത്ര ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ന്നി​ട്ടും ഒ​രെ​ണ്ണം പോ​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്യു​ക​യോ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മു​ര​ളി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

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    TAGS:Kottayam Medical CollegeGovernment of KeralaIllegal appointmentsDepartment of Health
    News Summary - സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുകുത്തി; കോട്ടയം മെഡി. കോളജിൽ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ
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