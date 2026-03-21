Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅനധികൃത സ്വത്ത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 March 2026 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 21 March 2026 10:00 PM IST

    അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം: ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് തടവും പിഴയും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ്രീ​ചി​ത്ര ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന് 70 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് (അ​ഡ്മി​ൻ) മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 71 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും. ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​ബി. സൗ​ര​ഭ​നെ​യാ​ണ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി.​ബി.​ഐ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി കെ.​എ​സ്. രാ​ജീ​വ്​ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്ന കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര്യ സു​രേ​ഖ​യെ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ട്ടു. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം കൂ​ടി അ​ധി​ക​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ 71 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക്​ തു​ല്യ​മാ​യ ഫി​ക്സ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ട്. പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ ര​ശീ​തു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു. 2014 ലാ​ണ്​ സി.​ബി.​ഐ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:wealthacquisitionIllegalsree chitra instituteKerala
    News Summary - Illegal wealth acquisition: Former deputy director of Sree Chitra Institute sentenced to imprisonment and fine
    Next Story
    X