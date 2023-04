തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്​ ചുമതലയിൽ നിന്ന്​ ഐ.ജി വിജയനെ മാറ്റി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്​ തലവൻ ഐ.ജി പി. വിജയനെ മാറ്റി. എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീ​വെപ്പ്​ കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക്​ പിന്നാലെയാണ്​ നടപടി. പകരം ആരെയും നിയമിച്ചിട്ടില്ല. പൊലീസ്​ ആസ്ഥാനത്ത്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാൻ വിജയനോട്​ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്​ ​ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്​ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്​.

അധിക ചുമതലയായി വഹിച്ചിരുന്ന കേരള ബുക്സ് ആൻഡ്​ പബ്ലിക്കേഷൻസ്​ എം.ഡി സ്ഥാനത്തുനിന്ന്​ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കിയതായി സൂചനയുണ്ട്​. Show Full Article

IG P Vijayan has been transferred from the charge of anti-terrorist squad