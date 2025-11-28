ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ: ‘സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ’ അവാര്ഡ് കെല്ലി ഫൈഫ് മാര്ഷലിന്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 30-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയിലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാര്ഡ് കനേഡിയന് ചലച്ചിത്രകാരി കെല്ലി ഫൈഫ് മാര്ഷലിന് സമ്മാനിക്കും. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും ശില്പവും പ്രശംസാപത്രവുമടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി കേരള ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോ. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
സിനിമയെ സമരായുധമാക്കി സമൂഹത്തിലെ അനീതികള്ക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന നിര്ഭയരായ വനിതാ ചലച്ചിത്രപ്രവര്ത്തകരെ ആദരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 26ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയിലാണ് ‘സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ’ അവാര്ഡ് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിസംബര് 12 മുതൽ 19 വരെ എട്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയില് എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളില്നിന്നുള്ള 200ല്പരം ചിത്രങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
30ാമത് പതിപ്പ് പ്രമാണിച്ച് മുന്വര്ഷങ്ങളിലേതിനെക്കാള് മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങള് അധികമായി ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 തിയറ്ററുകളിലായാണ് പ്രദര്ശനം നടക്കുക. ഇത്തവണ ഒരു തിയറ്റര് കൂടി അധികമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്കാദമി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കുക്കു പരമേശ്വരൻ, അക്കാദമി സെക്രട്ടറി അജോയ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
