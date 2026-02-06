Begin typing your search above and press return to search.
    അ​മ്പ​ല​ക്ക​ള്ള​ന്മാ​രെ അകത്തിടുകയാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെ ആദ്യ നടപടി -കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

    അ​മ്പ​ല​ക്ക​ള്ള​ന്മാ​രെ അകത്തിടുകയാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെ ആദ്യ നടപടി -കെ.സി. വേണുഗോപാൽ
    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’ കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​മ്പ​ള​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി, ജാ​ഥ നാ​യ​ക​ന് പ​താ​ക​ക​ൾ കൈ​മാ​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    കു​മ്പ​ള: ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ജാ​തി​യു​ടെ​പേ​രി​ൽ ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ക്കാ​തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ട​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​വ​ന്നാ​ൽ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യും ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി ത​ന്നെ തു​ട​രും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യം​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ‘ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പോ​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​ല്ല’. പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്ക് പാ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ​ന​ട​പ​ടി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ള്ള​ന്മാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​ത് സി.​പി.​എ​മ്മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​വ​രെ നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യാ​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ന​ട​പ്പി​ല്ല. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​യി​ൽ​മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സി.​പി.​എ​മ്മി​ന​ക​ത്തു​ത​ന്നെ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ഈ ​ഗ​വ​ൺ​മെൻറ് മാ​റി​യേ തീ​രൂ എ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    കു​മ്പ​ള: ‘ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ’ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’​ക്ക് കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​മ്പ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക വേ​ദി​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ട​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി ജാ​ഥ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ കൊ​ടി​ക​ളും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    മാ​റ്റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി കൊ​തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ജാ​ഥ​യു​ടെ പ​ര്യ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യെ​ന്ന് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ച മു​ന്ന​ണി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന​താ​ണ് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ.​ഐ.​സി.​സി നി​രീ​ക്ഷ​ക ദീ​പാ​ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജെ. ജേ​സ​ഫ്, മോ​ൻ​സി ജോ​സ​ഫ്, മു​ൻ മ​ന്ത്രി എം.​എം. ഹ​സ്സ​ൻ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ. സ​ലാം, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജേ​ക്ക​ബ് വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​നൂ​പ് ജേ​ക്ക​ബ്, സി.​എം.​പി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. ജോ​ൺ, കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കെ.​സി. ജോ​സ​ഫ്, എം.​പി​മാ​രാ​യ ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ൻ, രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്, എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ, എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ന്റേ ആ​ൻ​റ​ണി, കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ, ക​ർ​ണാ​ട​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ്, പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം, എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ, പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ, ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സോ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, സി.​കെ. ജാ​നു, ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ൺ, അ​ജ​യ് ത​റ​യി​ൽ, പാ​ലോ​ട് ര​വി, ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സ്, വി.​എ​സ്. ശി​വ​കു​മാ​ർ, എ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ്, എ.​എ​സ്. രാ​ജ​ൻ ബാ​ബു, ക​രീം ചേ​ലേ​രി, കെ. ​നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഹ​കീം കു​ന്നി​ൽ, ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ, എ. ​ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​ർ, മാ​ഹി​ൻ ക​ല്ല​ട്ര, പി.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, എ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ഡ്വ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​ർ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി സി.​ടി. അ​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

