Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:19 PM IST

    സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നേരത്തെയെങ്കിൽ മകളെ നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു -ഹബീറ

    text_fields
    bookmark_border
    സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നേരത്തെയെങ്കിൽ മകളെ നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു -ഹബീറ
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നാ​യ്ക്ക​ളെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് നേ​ര​ത്തെ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ത​ന്റെ മ​ക​ളെ ന​ഷ്ട​മാ​കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഹ​ബീ​റ. വാ​ക്സി​നെ​ടു​ത്തി​ട്ടും പേ ​വി​ഷ ബാ​ധ​യേ​റ്റ് ഹ​ബീ​റ​യു​ടെ മ​ക​ൾ എ​ട്ടു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി കു​ന്നി​ക്കോ​ട് ശാ​സ്ത്രി ജ​ങ്ഷ​ൻ ജാ​സ്മി​ൻ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ നി​യ ഫൈ​സ​ൽ മേ​യ്‌ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റാ​ണ് മ​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    പു​ന​ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ത്ത​തി​ലെ പാ​ക​പ്പി​ഴ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ല്ലാ​തെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ഹ​ബീ​റ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെരുവുനായ് ആക്രമണം: പതിനഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്ക്

    അ​ഞ്ച​ൽ (കൊ​ല്ലം): ച​ന്ത​മു​ക്കി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കാ​ള​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ന്ന നാ​യ വ​ഴി​യി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ക​ടി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റു. കാ​ള​ച്ച​ന്ത​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തു​മു​ള്ള തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും ഈ ​നാ​യ ക​ടി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. പേ​യി​ള​കി​യ നാ​യ​യാ​ണോ ഇ​തെ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​ർ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stray dogSupreme Court
    News Summary - If the Supreme Court order had been issued earlier, I would not have lost my daughter, says Habira who lost child after stray dog bite
    Similar News
    Next Story
    X