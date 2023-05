സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ മലയാളത്തിൽ രേഖകൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന രേഖകൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കാതെ അവ മറ്റു ഭാഷകളിൽ മാത്രം പുറപ്പെടുവിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതികൾ കേരള നിയമസഭ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാം.

ചെയർമാൻ/ സെക്രട്ടറി, ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി, നിയമസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം-695033 എന്ന വിലാസത്തിലാണ് പരാതികൾ നൽകേണ്ടത്. ഇ-മെയിൽ: ofl@niyamasabha.nic.in Show Full Article

News Summary -

If the documents are not provided to the public in Malayalam, then the assembly committee can file a complaint