Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 March 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 9:47 AM IST

    നാ​​ളെ പ്രഖ്യാപനമെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം സ്ഥാനാർഥിപട്ടിക -വി.ഡി. സതീശൻ

    നാ​​ളെ പ്രഖ്യാപനമെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം സ്ഥാനാർഥിപട്ടിക -വി.ഡി. സതീശൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പ​രം: നാ​ളെ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്നാ​ല്‍ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ 50 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ജ്ജ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ 60 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​കും. മാ​ര്‍ച്ച് ഒ​ന്നി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​തു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ പോ​യി പ​ത്തും പ​തി​ന​ഞ്ചും ദി​വ​സ​മെ​ടു​ത്ത് പേ​രു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി ഇ​ക്കു​റി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ല​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​ത്തും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നൊ​പ്പം​നി​ന്ന ആ​ളാ​ണെ​ന്നും പേ​ര് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ത്ഥി​ത്വം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ര​മേ​ശ് പി​ഷാ​ര​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ​യെ മാ​റ്റി, തോ​ല്‍ക്കു​ന്ന സീ​റ്റ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:candidates listAssembly electionsVD SatheesanCongress
    News Summary - If the announcement is made today, the list of candidates will be out within 24 hours - V.D. Satheesan
