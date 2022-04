കെ.വി തോമസിനെതിരെ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് തരൂരിനോടുള്ള നീതികേട് -കെ. മുരളീധരൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്: സി.പി.എം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത കെ.വി തോമസിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശശി തരൂരിനോടുള്ള നീതികേടാണെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ എം.പി. കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം തരൂർ അംഗീകരിക്കുകയും തോമസ് മാഷ് ലംഘിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. പിണറായി വിജയനെ പുകഴ്ത്തിയ തോമസിന്‍റെ നടപടി ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മാർക്സിസ്റ്റുകാർ പോലും ഏകാധിപതിയായി കാണുന്ന പിണറായി കെ.വി തോമസ് വാനോളം പുകഴ്ത്തി. ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അത് ഗുരുതര അച്ചടക്കലംഘനമാണ്. അച്ചടക്കലംഘനത്തിന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും കെ. മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Show Full Article

If no action is taken against KV Thomas, it will be an injustice to Tharoor. Muraleedharan