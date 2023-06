അപേക്ഷയിൽ രോഗവിവരം മറച്ചുവെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കില്ല -ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: പോ​ളി​സി അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ രോ​ഗ​വി​വ​രം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. പോ​ളി​സി രേ​ഖ താ​ൻ പൂ​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള പോ​ളി​സി​ ഉ​ട​മ​യു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ല. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​തും പോ​ളി​സി​യു​ടെ സാ​ധു​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ സ​തീ​ഷ്​ നൈ​നാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​ളി​സി​യു​ട​മ മ​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ​ക്ക്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന എ​റ​ണാ​കു​ളം സ​ബ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ എ​ൽ.​ഐ.​സി സോ​ണ​ൽ മാ​നേ​ജ​ര​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്.തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പോ​ളി​സി​യു​ട​മ 1994 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14നാ​ണ് മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി എ​ടു​ത്ത​ത്. 1995 ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന് ഇ​യാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഭാ​ര്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ക്ലെ​യിം ചെ​യ്ത​ത്. പോ​ളി​സി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ത്തി​ന് പോ​ളി​സി​യു​ട​മ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക എ​ൽ.​ഐ.​സി നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, രോ​ഗ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച​ത് എ​ൽ.​ഐ.​സി ഏ​ജ​ന്റാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ സ​ബ് കോ​ട​തി തു​ക ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഐ.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

If medical information is hidden in the application, the insurance amount will not be received - High Court