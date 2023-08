മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറെ വർഗീയവാദിയെന്ന് വിലയിരുത്തും -വി. മുരളീധരൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ശൂ​ർ: ഗ​ണ​പ​തി​യെ മി​ത്ത് എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ. മാ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തൃ​ശൂ​രി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന് ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വാ​ണ്. അ​വ​സ​ര​വാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​ക​ണം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് സ്പീ​ക്ക​ർ. അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ർ​ഗീ​യ ചേ​രി​തി​രി​വി​ന് വ​ഴി​തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​ണ​പ​തി​നി​ന്ദ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ്പീ​ക്ക​റെ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ത​യാ​റു​ണ്ടോ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യും ഗ​ണ​പ​തി​യും വോ​ട്ടി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ള​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ‘ശ​ബ​രി​മ​ല​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി ഗ​ണ​പ​തി മി​ത്ത് വി​വാ​ദ വി​ഷ​യം എ​ടു​ക്ക​ണ’​മെ​ന്ന് കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

If he does not apologize, the speaker will be judged as a communalist -V. Muralidharan